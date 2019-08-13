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Пентагон: трения между США и Турцией не сказались на операциях с базы Инджирлик

Командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Харригиан заявил, что на уровне военных Вашингтон и Анкара остаются "очень близки"

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Разногласия между Вашингтоном и Анкарой относительно приобретения Турцией у России зенитных ракетных систем С-400 не привели к ограничению масштабов американских операций с военной базы Инджирлик. Об этом заявил во вторник на телефонном брифинге для журналистов командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харригиан.

"В данный конкретный момент у меня нет совершенно никакой обеспокоенности по поводу какого бы то ни было воздействия на наши операции там, на [базе] Инджирлик. И, откровенно говоря, я ожидаю продолжения улаживания [складывающейся в американо-турецких отношениях] ситуации, понимая, что будут некоторые всеобъемлющие, более широкие политические вопросы, которыми будут заниматься на том уровне. Однако на нашем уровне, на уровне военных, мы остаемся очень близки с нашими турецкими партнерами, и я не предвижу в будущем никаких изменений в этом", - заявил Харригиан.

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