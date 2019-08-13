СМИ: миллиардер Том Стейер добивается участия в теледебатах демократов в Хьюстоне

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /ТАСС/. Миллиардер Том Стейер выполнил одно из условий Национального комитета Демократической партии США для участия в третьих теледебатах претендентов в кандидаты от Демократической партии на пост президента США на выборах 2020 года. Как сообщила во вторник газета The Hill, Стейер, известный жесткой критикой в адрес президента Дональда Трампа, сумел собрать пожертвования на ведение своей предвыборной кампании от 130 тыс. потенциальных избирателей.

Для участия в предстоящих 12 сентября в Хьюстоне общенациональных теледебатах Стейеру необходимо добиться по крайней мере двухпроцентной популярности по итогам четырех опросов. По данным газеты, миллиардер весьма близок к выполнению этого условия, так как по итогам трех опросов набирает около 2% поддержки избирателей.

С июля, когда Стейер, состояние которого оценивается в $1,6 млрд, заявил о намерении участвовать в борьбе за пост президента США, он, по данным The Hill, израсходовал $2,6 млн на политическую рекламу в Facebook и Google. Только за период с 27 июля по 3 августа он потратил на эти цели $627 тыс. - больше, чем любой другой претендент от Демократической партии.

К настоящему времени условия для участия в теледебатах выполнили девять претендентов: бывший вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от Нью-Джерси Кори Букер, сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Доул, сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар, бывший член Палаты представителей Конгресса США от штата Техас Бето О'Рурк и мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж и бизнесмен Эндрю Янг. Последний привлек всеобщее внимание в ходе вторых теледебатов демократов в Детройте (штат Мичиган) в июле предложением предоставить каждому взрослому американцу по 1 тыс. долларов ежемесячно для стимулирования экономики.

До конца нынешнего года Национальный комитет Демократической партии намерен провести теледебаты четыре раза и шесть теледебатов - в период с января по апрель 2020 года. 3 февраля в Айове пройдут собрания партийных активистов, на которых будут избирать делегатов сначала на местные партконференции Демократической партии, затем на конференцию штата, а после - на национальный съезд, который пройдет 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Там будет названо имя соперника Трампа в борьбе за пост президента.

59-е выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.