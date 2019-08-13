США планируют в 2021 году разместить истребители F-35 на британской базе Лейкенхит

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. США намерены в 2021 году на постоянной основе разместить истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 на базе Королевских ВВС Великобритании Лейкенхит. Об этом сообщил во вторник на телефонном брифинге для журналистов командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харригиан.

"Наша цель - усилить оперативные возможности между США и странами-союзниками, входящими [в программу] F-35. Наше решение будет состоять в том, чтобы разместить в 2021 году F-35 в Лейкенхит", - сказал он.

По словам генерала, США провели два раунда учений с применением данных истребителей. "В частности, совместные учение с Италией, Хорватией и Словенией, что позволит интегрировать систему противоракетной обороны в Европе. Второй этап - это учения сил быстрого реагирования", - обратил внимание командующий ВВС.

Харригиан отметил, что в рамках данных тренировок были продемонстрированы возможности быстрого развертывания истребителей F-15 и F-35 в четырех точках: в Латвии, Литве, Польше и Эстонии.

На вопрос о возможности частичной переброски войск США из ФРГ в Польшу Харригиан не дал конкретного ответа. "Важно отметить, как мы ценим партнерство с Польшей. Мы продолжим поддерживать региональное партнерство, но нет конкретного решения о том, чтобы развернуть миссию в Польше, - сказал он. - Мы тесно работаем с нашими партнерами в продолжении обсуждений".

F-35 - это многоцелевая боевая машина пятого поколения, спроектированная с использованием технологии уменьшения заметности и способная нести ядерное оружие.

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