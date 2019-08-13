Бывший гендиректор "Рустави 2" обжаловал решение суда Тбилиси о залоге в $13 тыс.

ТБИЛИСИ, 13 августа. /ТАСС/. Бывший гендиректор грузинского оппозиционного телеканала "Рустави 2" Ника Гварамия, обвиняемый в причинении крупного финансового ущерба каналу, во вторник обжаловал в Тбилисском апелляционном суде решение низшей инстанции об избрании для него залога в размере 40 тыс. лари (более $13 тыс.) в качестве меры пресечения. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил адвокат подсудимого Дмитрий Садзаглишвили.

"Мы обжаловали решение суда, который избрал залог для Гварамии в размере 40 тыс. лари, а также запретил ему покидать территорию страны без ведома следователей прокуратуры. Мы также считаем, что когда судья Тбилисского городского суда вынес постановление о залоге, он сослался на те материалы уголовного дела, с которыми еще не знаком, так как прокуратура их еще не представляла на суде. Видимо, судья механически заполнял постановление. Это является нарушением", - сказал Садзаглишвили.

По его словам, у апелляционного суда есть 72 часа с момента поступления жалобы на то, чтобы решить, брать дело в производство или нет, а уж после этого назначать дату заседания. Тбилисский городской суд избрал залог для Гварамии в воскресенье. Бывший гендиректор "Рустави 2" в ходе воскресного судебного слушания не раз заявлял, что не будет платить деньги за залог.

Генпрокуратура Грузии на прошлой неделе обвинила Гварамию в умышленном нанесении денежного ущерба телеканалу в размере более 6 млн лари (более $2 млн). Следователям прокуратуры удалось установить, что в январе 2015 года Гварамия оформил соглашение с компанией "Интермедиа плюс", владельцами и директором которой являются его друзья. Согласно договору, "вещательная компания "Рустави 2" уступила "Интермедии плюс" право на размещение рекламы на каналах "Комеди канал" и "Марао", которые принадлежат "Рустави 2". Таким образом, как утверждает прокуратура, Гварамия действовал против интересов "Рустави 2", из-за чего бюджет телеканала не досчитался более 6 млн лари.

Кроме того, прокуратура утверждает, что в 2016 году компания "Интермедиа плюс" купила две квартиры в Тбилиси общей площадью 240 кв. метров за более чем 565 тыс. лари, которые в 2017 году Гварамия переоформил на себя, а затем продал более чем за 602 тыс. лари.

В случае, если вина бывшего гендиректора на суде будет доказана, он может получить наказание в виде штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или домашнего ареста на срок от шести месяцев до двух лет, или лишения свободы на срок от трех до пяти лет.