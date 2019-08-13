В МИД Белоруссии заявили о готовности Минска укрепить доверие с Вашингтоном

МИНСК, 13 августа /ТАСС/. Белоруссия и США отмечают важность дополнительных усилий по укреплению доверия в двусторонних отношениях. Об этом говорится в сообщении МИД Белоруссии по итогам встречи во вторник заместителя министра иностранных дел Белоруссии Андрея Дапкюнаса с членом Палаты представителей Конгресса США от штата Иллинойс Майклом Куигли.

"Собеседники обсудили тематику региональной безопасности, возможности белорусско-американского взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сферах, - говорится в сообщении. - Отмечена важность дополнительных усилий по укреплению доверия в двусторонних отношениях".

В посольстве США в Белоруссии сообщили, что делегация Конгресса США во главе с Куигли находится с визитом в Минске 13-14 августа. Это первый визит конгрессмена Куигли в Белоруссию, делегация встретится с белорусскими официальными лицами, чтобы "обсудить двухсторонние отношения США и Беларуси и подчеркнуть приверженность США поддержке суверенитета и независимости Беларуси".

В последние годы отношения Белоруссии с Западом улучшились на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. Это привело к некоторому расширению штата посольства США в Минске. В 2008 году между Минском и Вашингтоном разгорелся дипломатический скандал, причиной которого стало введение США санкций в отношении Белоруссии из-за нарушений прав человека, что привело к отзыву послов. В марте 2019 года замминистра иностранных дел республики Олег Кравченко сообщил, что Белоруссия и США могут назначить послов через год-два, срок связан с техническими процедурами.

США приостановили действие санкций против ряда белорусских предприятий, но ограничения по-прежнему действуют в отношении некоторых представителей властей Белоруссии и предприятия "Белвнешпромсервис".

В последнее время Минск посетили сразу несколько крупных американских политических деятелей, которые были приняты президентом Александром Лукашенко.