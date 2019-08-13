Меркель выступила в защиту миграционной политики своего правительства

БЕРЛИН, 13 августа. /ТАСС/. Германия не может закрыть границы в свете наплыва мигрантов и беженцев в Европу. Об этом заявила во вторник канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с читателями газеты Ostsee-Zeitung в городе Штральзунд на севере ФРГ. Трансляция была на сайте издания.

Меркель отметила, что полемика вокруг приема беженцев будет сопровождать всю ее политическую деятельность. "И несмотря на это, я всегда буду говорить, что было правильным то, что мы помогли в чрезвычайной гуманитарной ситуации", - сказала глава правительства.

"Мы не можем думать только о нас самих", - добавила она. Меркель назвала "требованием человечности" меры по спасению мигрантов в Средиземном море.

В 2018 году убежище в ФРГ запросили в общей сложности около 166 тыс. мигрантов. В 2017 году число заявлений составило 198 тыс. Пик миграционного кризиса пришелся на 2015 год, когда в республику прибыли 890 тыс. человек.