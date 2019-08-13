В Пентагоне заявили, что США не обеспокоены активностью России в Арктике

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Американское военное командование не обеспокоено возможным ростом активности России в Арктике и в регионе Северного Ледовитого океана, а также считает, что все страны заинтересованы в сохранении там спокойной обстановки. Об этом заявил во вторник на телефонном брифинге для журналистов командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харригиан.

Его спросили про учения, которые РФ регулярно проводит в Арктике и зоне Северного Ледовитого океана. Харригиан подчеркнул, что США вместе с партнерами в регионе "продолжают следить за деятельностью России", в частности, за ее последними военными маневрами.

"Наша осведомленность и способность отслеживать всю эту деятельность находятся на очень хорошем уровне. Мы обладаем отличными возможностями для обеспечения того, что наши силы занимают надлежащие позиции. В данный конкретный момент я вовсе не обеспокоен эскалацией. Наши летчики хорошо подготовлены, они четко понимают, в чем заключаются наша задача с точки зрения патрулирования воздушного пространства и пути его осуществления", - утверждал генерал.

"По поводу провокаций со стороны России и о том, что это может означать с точки зрения России, я бы сказал, что наша цель - быть готовым защищаться и сдерживать любую активность России", - сказал командующий. "Арктика остается критически важной областью для всех нас, и цель каждой страны, я уверен, состоит в том, чтобы обеспечивать безопасность этого региона, сохранять его стабильность, обеспечивать свободу судоходства, необходимую для всех стран", - отметил генерал.

Моряки Северного флота на границе Баренцева и Норвежского морей на прошлой неделе начали учения по поиску и обнаружению подводных лодок условного противника. Планируются торпедные стрельбы и бомбометание. С 1 по 9 августа Россия проводила в Балтийском море учения "Океанский щит - 2019" с участием более 10,6 тыс. военных, а также 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов ВМФ и ВКС. В ходе маневров отработано оперативное управление силами флота.