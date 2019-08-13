Представитель Британии в ООН заявила об отчаянном положении украинских граждан в Крыму

ООН, 13 августа. /ТАСС/. Жители Крыма с украинским гражданством находятся в отчаянном положении и не имеют доступа к базовым социальным услугам. С таким утверждением выступила во вторник на заседании Совета Безопасности постпред Великобритании при ООН Карен Пирс.

"Я хочу обратить внимание на конкретные регионы, где положение с международным гуманитарным правом отчаянное. Это Украина, так как украинские граждане Крыма лишены доступа к базовым услугам, поскольку не изменили свое гражданство", - сказала британский дипломат.

Говоря о других регионах мира, где, по ее мнению, нарушается гуманитарное право, Пирс назвала Южный Судан. По ее словам, "правосудие и примирение крайне важно, чтобы отстроить южносуданское общество". "В Мали и Сахеле ухудшающаяся ситуация с безопасностью спровоцировала нарушения гуманитарного права", - добавила постпред Великобритании.

"В Сирии также мы хотели бы, чтобы стороны конфликта руководствовались международным гуманитарным правом, - отметила Пирс. - Сейчас сирийский народ морят голодом, так как во многие области не допускают гуманитарные грузы "Красного креста". Кроме того, в Алеппо и других местах "применяют оружие массового уничтожения", заявила она.

Ответ России

И.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский обратил внимание на выступление британской коллеги. "У вас, видимо, какая-то устаревшая информация или вас плохо подготовили, - обратился он к Пирс. - На территории нашей страны нет никакого вооруженного конфликта, следовательно, говорить о международном гуманитарном праве применительно к нашей стране неуместно".

"В отношении того, что вы говорите по Сирии, это тоже не тема сегодняшнего нашего заседания, - продолжил дипломат. - Хочу напомнить о тех многочисленных вопросах, которые мы задаем вам и вашим американским коллегам по поводу того, что происходит с соблюдением международного гуманитарного права в Заевфратье".

После госпереворота на Украине власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение проголосовали 96,7% и 95,6%, соответственно. 18 марта того же года президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

Новость обновлена (19:21 мск) - добавлен ответ и.о. постпреда РФ