В ЛНР считают заявления экс-представителя Киева в политподгруппе несовместимыми с постом

ЛУГАНСК, 13 августа. /ТАСС/. Высказывания уволенного с поста представителя Киева в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Романа Бессмертного были несовместимы с его должностью, это стало очевидно даже для руководства страны. Об этом во вторник ТАСС заявил представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Родион Мирошник.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник уволил Бессмертного с поста представителя в политподгруппе, который тот занимал дважды: в 2015 - 2016 годах и с 9 июля этого года. Ранее Бессмертный неоднократно заявлял о том, что Украина не намерена вносить предусмотренные минскими соглашениями изменения в конституцию и предоставлять особый статус Донбассу, а также высказывался за временный выход Киева из минского процесса, в поддержку экономической блокады региона и закрытия пунктов пропуска на линии соприкосновения.

"После ряда радикальных заявлений Бессмертного в СМИ, которые кардинально расходятся с позицией, озвученной самим Зеленским, рассматривать его как официального представителя Украины в политической группе было крайне проблематично. Указ о его отставке выглядит вполне логичным и обоснованным", - отметил Мирошник.

Представитель ЛНР подчеркнул, что "ультимативный призыв Бессмертного к приостановке участия Киева в минском процессе несовместим с работой представителя в рабочей группе контактной группы, а призывы к блокаде и закрытию пунктов пропуска на линии соприкосновения - действия, направленные на разрушение всего переговорного процесса по урегулированию конфликта политико-дипломатическим путем".

Необходимость адекватного подхода

"Мы ждем от Киева адекватного подхода к переговорам и неукоснительного выполнения обязательств на политическом треке, закрепленных минскими соглашениями и резолюцией Совета Безопасности ООН 2202. Это подтверждение особого статуса Донбасса и закрепление его в конституции Украины, согласование "формулы Штайнмайера" как механизма его вступления в силу, а также разработка, согласование с республиками и принятие закона об амнистии и всего механизма, препятствующего любому преследованию и ущемлению прав участников событий в Донбассе", - заявил Мирошник.

Он выразил надежду на то, что "при назначении нового представителя в политической рабочей группе официальным Киевом эти позиции будут учтены".

Следующее заседание контактной группы и ее рабочих подгрупп запланировано в Минске на 21 августа, кто будет представлять Украину в политической подгруппе, пока не известно.

Минские соглашения

Подписанный в феврале 2015 года по итогам очередного саммита "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия и Украина) комплекс мер по выполнению минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу Конституции Украины, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Документ был одобрен и поддержан совместной декларацией президентов России, Украины, Франции и канцлера ФРГ, в которой лидеры стран заявили о намерении "использовать свое влияние на соответствующие стороны, чтобы способствовать выполнению этого комплекса мер". Позднее комплекс мер был одобрен резолюцией Совета безопасности ООН 2202, при этом Совбез призвал все стороны обеспечить его полное выполнение.

Однако до сих пор этот план остается нереализованным. В частности, украинская сторона отказывается от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности.