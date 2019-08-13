Президент Литвы: у Вильнюса нет предмета для дипломатических разговоров с Москвой

ВИЛЬНЮС, 13 августа. /ТАСС/. Литва в настоящий момент не имеет предмета для дипломатического диалога с Россией на высоком уровне. Об этом во вторник в интервью национальному гостелерадио LRT заявил президент балтийской республики Гитанас Науседа.

"Пока на Украине сохраняется нынешняя ситуация, пока мы видим дальнейшую эскалацию напряженности в регионе, не вижу оснований для выражения дипломатических высказываний", - заявил он.

Президент Литвы признал, что в Европе заметны иные тенденции. "В Евросоюзе наметилось расхождение во мнениях в отношении России. Однако мы, как граничащие с ней, осознаем истинные опасности и риски", - сказал Науседа.

Как напомнил президент, он неоднократно подчеркивал, что Литва не должна провоцировать конфликтность, использовать резкие высказывания. "Мы общаемся как цивилизованное государство, но для общения прежде всего необходим предмет диалога, который у нас есть в отношениях с другими странами", - отметил литовский лидер.