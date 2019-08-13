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СМИ: власти Гибралтара освободят иранский танкер в течение 48 часов

Агентство IRIB сообщило, что танкер будет освобожден в результате юридических и дипломатических усилий иранской стороны

ТЕГЕРАН, 13 августа. /ТАСС/. Власти Гибралтара (заморская территория Великобритании) освободят задержанный ранее танкер Grace 1 в течение 48 часов. Об этом во вторник сообщила телерадиовещательная корпорация IRIB со ссылкой на собственные источники.

По информации IRIB, танкер будет освобожден в результате юридических и дипломатических усилий иранской стороны.

Ранее агентство Tasnim сообщило, что судно будет освобождено до вечера вторника. Однако затем власти Гибралтара опровергли эту информацию.

Гибралтарские власти задержали 4 июля танкер Grace 1 под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение режима санкций. В ответ на это в МИД Ирана был вызван посол Великобритании в Тегеране. Как заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, задержание было произведено по запросу США. Иран неоднократно выступал против задержания и называл его актом пиратства.

19 июля агентство IRNA сообщило, что шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе после того, как выключил приемник автоматической системы распознавания и не реагировал на предупреждения Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских вооруженных сил). Согласно заявлению КСИР, танкер был задержан "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден до берега для проверки. Власти Соединенного Королевства со своей стороны утверждают, что Иран нарушил международное право, задержав это судно в территориальных водах Омана, и уже затем заставил его войти в свои воды.

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