В Киеве 24 августа пройдут два марша по случаю Дня независимости

КИЕВ, 13 августа. /ТАСС/. Марш защитников Украины по случаю Дня независимости страны состоится в Киеве 24 августа и станет альтернативой торжествам, которые будет организованы на государственном уровне. Об этом сообщил во вторник депутат Верховной рады VIII созыва от Радикальной партии Дмитрий Линько.

"Марш был, есть и останется общественным мероприятием, не аффилированным с действующей властью, не аффилированным с какой-то конкретной политической силой, не аффилированным с конкретной политической лицом", - сообщил он на странице организаторов альтернативного марша в Facebook. По его словам, такая договоренность была достигнута в ходе переговоров организаторов в офисе президента Украины.

Линько проинформировал, что этот марш будет "существенно разведен во времени с государственными мероприятиями". Место сбора участников марша - парк имени Тараса Шевченко, начало шествия в 11:00.

"Это делается не только с целью предотвратить манипуляции, но и сугубо из-за технических причин - чтобы участники государственных мероприятий имели возможность присоединиться к маршу после их завершения, а их организаторы - освободить Крещатик от ограждений", - сказано в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский 9 июля сообщил, что проведение парада в Киеве 24 августа не состоится ввиду его дороговизны. В видеообращении он заявил, что вместо этого "300 млн гривен (более $11 млн) будут выделены на премии военным". Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал такое решение главы государства "не очень дальновидным". Спикер парламента VIII созыва Андрей Парубий призвал людей выйти на Крещатик в День независимости и почтить защитников Украины, подчеркнув, что "досадно поражен" решением об отмене военного парада.

Глава президентского офиса Андрей Богдан отмечал, что Украина будет отмечать День независимости в новом формате: вместо традиционного парада на центральной улице Киева состоится марш достоинства. По его словам, это мероприятие в европейском стиле "должно заложить основу новой традиции чествования тех, кем гордится Украина". Планируется, пояснил он, что по Крещатику пройдут представители разных родов войск Вооруженных сил, ветераны, медики, учителя, дипломаты и спортсмены. В марше примет участие Зеленский и руководство государства.

В 2018 году Украина отметила 27-ю годовщину независимости самым масштабным за последние годы военным парадом. В нем приняли участие 4,5 тыс. военнослужащих и представителей различных силовых структур, 250 единиц техники, а также авиация.