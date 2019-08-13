Гуайдо заявил, что парламент Венесуэлы продолжит свою работу при любых обстоятельствах

КАРАКАС, 13 августа. /ТАСС/. Национальная ассамблея (однопалатный парламент) Венесуэлы продолжит выполнять свои функции при любых обстоятельствах. Об этом заявил во вторник член законодательного органа и лидер оппозиции Боливарианской Республики Хуан Гуайдо. Парламент страны находится под контролем политических противников правительства во главе с президентом Николасом Мадуро.

"Если будет необходимо, мы в чрезвычайном порядке задействуем механизмы, чтобы продолжать работу в парламенте и исполнять наши обязанности, что бы ни случилось", - цитирует Гуайдо на своем сайте газета El Nacional. По мнению политика, власти Венесуэлы опасаются реакции международного сообщества на роспуск парламента, поэтому не идут на такой шаг, предпочитая лишать иммунитета оппозиционных депутатов.

В понедельник Конституционная ассамблея Венесуэлы по запросу Верховного суда лишила депутатской неприкосновенности депутатов Хосе Герру, Томаса Гуанипу, Хуана Пабло Гарсию и Рафаэля Гусмана. Им предъявляются обвинения в "измене, узурпации полномочий, публичном подстрекательстве к мятежу, нарушении законов и насилии". Конституционная ассамблея была созвана в конце июля 2017 года по инициативе Мадуро без проведения предварительного референдума. В ее составе нет ни одного представителя оппозиции, большинство стран региона не признают этот учредительный орган.