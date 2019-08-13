Reuters: Китай отказал двум кораблям ВМС США в заходе в порт Гонконга

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Власти Китая отклонили запрос о заходе в порт Гонконга двух кораблей ВМС США. Об этом во вторник со ссылкой на американский источник сообщило агентство Reuters .

Что будет с островом, когда закончится его широкая автономия?

Гонконг и "проблема-2047". Что будет с островом, когда закончится его широкая автономия?

По его информации, десантный корабль-док Green Bay запрашивал разрешение на посещение порта позднее в августе, а ракетный крейсер Lake Erie - в сентябре. Причину отказа китайские власти не уточнили, отмечает Reuters.

Два месяца назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов.

В понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на фоне поступившей информации о встрече сотрудницы генконсульства США в Гонконге Джули Иде с ключевыми фигурами антиправительственных протестов заявила, что китайские власти выступают против действий американских политиков и дипломатов, поддерживающих контакты с гонконгской оппозицией и вмешивающихся во внутренние дела Китая.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что не понимает, почему Вашингтон обвиняют в причастности к беспорядкам в специальном административном районе Китая. Он также отметил, что, по данным американской разведки, власти Китая стягивают войска к границам Гонконга.