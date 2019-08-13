В офисе Зеленского не стали объяснять фразу Мендель об обстрелах ВСУ домов в Донбассе

КИЕВ, 14 августа. /ТАСС/. Офис президента Украины ответил на запрос Генеральной прокуратуры страны, которая требовала объяснить заявления пресс-секретаря президента Юлии Мендель о том, что украинские бойцы допускают обстрел гражданских объектов на востоке Украины. Соответствующий документ оказался в распоряжении издания "theБабель".

"По результатам рассмотрения обращения от 3 июля 2019 года о предоставлении официальной информации сообщаем, что в офисе президента запрашиваемая информация отсутствует", - говорится в документе. Ответ подписан заместителем руководителя офиса президента Русланом Рябошапкой.

Мендель уже дважды вызывали на допрос - в Военную прокуратуру и Генпрокуратуру. Вызовы связаны с заявлением Мендель, сделанным 7 июня в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1". В частности, она сказала, что украинские военные, отвечая на провокации, обстреливают мирное население в Донбассе. "Очень часто украинские военные попадают на провокации, когда по ним стреляют из жилого дома, детского сада, школы, больницы, где есть мирные граждане, после чего начинаются обстрелы этих жилых домов. Таким образом, гибнут наши люди, наши украинцы", - заявила она.

Генпрокуратуру интересует, обладает ли офис президента доказательствами, подтверждающими высказывания Мендель. Кроме того, в ведомстве интересуются, было ли выступление пресс-секретаря в эфире программы публичным выступлением спикера президента, или же она выражала свою личную позицию.