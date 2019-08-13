Премьер Чехии призвал укрепить безопасность компьютерной сети МИД страны

ПРАГА, 14 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Чехии должно сосредоточиться на укреплении безопасности своей компьютерной сети. Об этом заявил журналистам во вторник вечером премьер-министр республики Андрей Бабиш, комментируя распространенную в тот день Национальным управлением по вопросам кибернетической и информационной безопасности (НУКИБ) информацию, что в июне спецслужбы одного из государств организовали хакерскую атаку на МИД.

"Возникает вопрос, почему это ведомство [МИД] не решает данные проблемы, - подчеркнул премьер. - Эти проблемы возникают [периодически] уже несколько лет подряд. Необходимо, чтобы господин министр [иностранных дел] решал их, а НУКИБ рекомендовал [МИД] как обезопаситься от кибератак. Данная проблема касается только МИД".

Тема кибератак на МИД станет, как отметил Бабиш, одной из тем обсуждения на ближайшем заседании Государственного совета безопасности. Оно состоится после 26 августа, когда завершатся отпуска у большинства членов кабинета министров.

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек, в свою очередь, сообщил, что уже обратился в Министерство финансов республики за дополнительным финансированием для его ведомства. Запрашиваемые средства будут направлены на реализацию мероприятий, направленных на усиление кибербезопасности. О проведенных на МИД кибератаках министр намерен информировать правительство.

Об итогах расследования информированы парламентарии

НУКИБ во вторник предоставило результаты расследования DDoS-атаки комитету по вопросам обороны и безопасности Сената (верхней палаты) парламента Чехии. Издание Denik N утверждает, что атаку на компьютерную сеть МИД провело российское ГРУ.

Пресс-секретарь Национального центра борьбы с организованной преступностью Ива Клонова ранее информировала, что по факту кибератаки на МИД заведено уголовное дело. Информацию секретного характера хакерам, по ее словам, похитить не удалось. Они проникли лишь в несколько ящиков электронной почты сотрудников министерства, но не смогли взломать сервер, через который осуществляется служебная переписка.

Чешской полиции и спецслужбам, сказала Клонова, предстоит установить возможность взаимосвязи между этой кибератакой и хакерскими нападениями на МИД в 2016 и 2017 годах. Национальная контрразведка в одном из них обвинила российские спецслужбы.