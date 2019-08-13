Глава УВКБ ООН полагает, что миграционный кризис в Венесуэле продолжится

ТАСС, 14 августа. Венесуэльцы продолжат покидать свою страну до тех пор, пока в республике не будет найдено политическое решение охватившего ее кризиса. Такое мнение выразил во вторник в Сантьяго-де-Чили глава Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Филиппо Гранди.

"Я настроен не очень оптимистично, я полагаю, что этот поток венесуэльцев в [латиноамериканский] регион <...> будет идти до тех пор, пока в Венесуэле не будет выработано политическое решение, которое позволило бы им вернуться в свою страну", - цитирует Гранди агентство EFE. К настоящему времени, по данным ООН, страну покинули уже более 4 млн человек.

Венесуэла на протяжении последних лет переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. Международный валютный фонд прогнозирует, что к концу текущего года инфляция в республике может достичь 10 млн процентов.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января этого года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Действующий президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.