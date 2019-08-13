NYT: Пакистан может перебросить войска с границы с Афганистаном на границу с Индией

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Пакистан может перебросить войска с границы с Афганистаном к своей восточной границе в связи с решением Индии отменить особый конституционный статус штата Джамму и Кашмир. Как сообщила во вторник газета The New York Times, такую возможность не исключил в беседе с редакторами издания посол Пакистана в США Асад Маджид Хан.

"Если ситуация обострится на восточной границе, то нам придется осуществить переброску войск, - заявил он. - В данный момент мы озабочены лишь тем, что происходит на нашей восточной границе".

Как отметила в связи с этим газета, в условиях обострения отношений между Пакистаном и Индией из-за Кашмира возможность переброски пакистанских войск с афганской границы может внести новый элемент в мирные переговоры [с талибами], которые, предположительно, вступили в финальную стадию и должны положить конец почти двум десятилетиям американского военного вмешательства в Афганистане.

Ранее спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад назвал продуктивными переговоры между Вашингтоном и радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), восьмой раунд которых завершился в понедельник в столице Катара Дохе.