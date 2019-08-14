Власти Гонконга назвали действия протестующих вышедшими за рамки цивилизованного общества

ТАСС, 14 августа. Власти Гонконга в среду осудили действия протестующих в местном аэропорту, указав, что они вышли за рамки поведения в цивилизованном обществе. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте местной администрации.

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"Правительство категорически осуждает эти акты насилия, являющиеся возмутительными и выходящие за рамки цивилизованного общества. Полиция будет неустанно предпринимать меры для привлечения виновных к ответственности", - говорится в заявлении.

Власти Гонконга сообщили, что местная полиция задержала пятерых протестующих после того, как группа демонстрантов в аэропорту захватила двух человек, в том числе одного журналиста, которых приняла за "агентов материкового Китая". В настоящее время оба доставлены в больницы. Подробности об их состоянии не приводятся.

Полиция обвинила задержанных демонстрантов в участии в незаконных собраниях, незаконном хранении оружия и нападении на сотрудников полиции. При задержании были ранены двое стражей правопорядка, указано в заявлении администрации Гонконга.

В аэропорту Гонконга второй день продолжаются массовые демонстрации, серьезно нарушившие работу воздушной гавани. Из-за огромного скопления протестующих в залах прилета и отлета во вторник были отменены свыше 300 рейсов.

Более двух месяцев назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который был направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну протестов.