Миграционные власти США назвали получение американского гражданства привилегией

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Получение гражданства Соединенных Штатов - это привилегия, а не право каждого, кто не родился американцем. С таким утверждением выступил во вторник в эфире радиостанции NPR и.о. директора Службы по вопросам гражданства и иммиграции при Министерстве внутренней безопасности США Кен Кучинелли.

В понедельник американская администрация объявила об ужесточении правил выдачи грин-карт (права на постоянное жительство в США) тем иностранцам, которые, по оценке властей, с большой долей вероятности будут полагаться на государственные пособия. Тогда Кучинелли заявил, что таким образом "администрация президента [США Дональда] Трампа укрепляет идеалы самодостаточности и личной ответственности, обеспечивая ситуацию, при которой иммигранты могли бы сами себя содержать и добились бы успеха в Соединенных Штатах".

"Это (новые правила выдачи грин-карт - прим. ТАСС) не меняет того, что делает Америку исключительной, а также не меняет определения американской мечты. Мы приглашаем людей приехать сюда и присоединиться к нам в качестве привилегии. Стать американцем - это привилегия, а не право для любого, кто еще не является американским гражданином", - сказал Кучинелли в эфире NPR, комментируя нововведение.

По его словам, "Америка великодушно открывала свои двери долгие годы" и продолжает делать это. "Эта привилегия, которую мы предлагали людям по всему миру в течение всей нашей истории. Но эта привилегия начинается с определенных ожиданий. И на протяжении последних 140 лет среди этих ожиданий было то, что люди, которые приедут сюда, не станут обузой для налогоплательщиков и государства", - добавил и. о. директора Службы по вопросам гражданства и иммиграции.

Оправдывая введение новых правил, Кучинелли перефразировал часть сонета "Новый Колосс", написанного в 1883 году поэтессой Эммой Лазарус. Произведение посвящено Статуе Свободы и выгравировано на ее постаменте. Одна из его строк гласит: "Отдайте мне ваших утомленных, неимущих, ваши загнанные толпы жаждущих свободы".

Ведущая NPR спросила у Кучинелли, являются ли эти слова, на которых строится американская мечта, частью идеалов США. "Конечно: "Отдайте мне ваших утомленных, ваших неимущих, которые могут стоять на своих ногах и не окажутся на государственном содержании", - изменил символичную для страны цитату Кучинелли.

Новые критерии отбора

Как в понедельник объяснил Кучинелли, после выступления в силу новых правил при решении вопроса о предоставлении права на проживание на территории США власти страны будут стремиться определить вероятность того, что человек может стать "обузой для общества". Тем, кто не соответствует критериям, будет отказано во въезде, а уже проживающим в стране иммигрантам, которые не смогут доказать свою финансовую самостоятельность, не удастся продлить пребывание.

Негативными факторами будут считаться пользование льготным медстрахованием Medicaid, участие в программе получения продуктовых талонов и льготной покупки жилья. Также проблемы с получением грин-карты могут возникнуть у людей, страдающих от "заболевания, которое может потребовать серьезного лечения" и "помешать иностранцу обеспечивать себя, посещать школу или работу". То же самое будет и в случае, если у такого человека нет достаточных средств для оплаты лечения подобного заболевания. Отрицательными характеристиками станут также отсутствие частной медицинской страховки и недостаточный уровень владения английским языком, не позволяющий "выйти на рынок труда".

Как отмечают американские СМИ, противники новой иммиграционной политики опасаются, что это решение может привести к тому, что проживающие на территории США иммигранты, обладающие по закону правом на получение пособий и помощи со стороны государства, будут избегать этого, чтобы не закрыть для себя в перспективе возможность получения гражданства. В результате политика ударит по наиболее уязвимым слоям населения. Так, директор правозащитной организации "Национальный центр иммиграционного законодательства" (National Immigration Law Center) Мариелена Хинкепи в интервью газете "Вашингтон пост" назвала новые правила "попыткой президента Трампа полностью перестроить иммиграционную систему в пользу богатых".