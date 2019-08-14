ООН расследует подрыв автомобиля в Ливии, повлекший гибель сотрудников организации

ТАСС, 14 августа. ООН проводит внутреннее расследование подрыва автомобиля в ливийском городе Бенгази, в результате которого погибли трое сотрудников всемирной организации. Об этом говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика, опубликованном на сайте организации во вторник.

"У нас нет информации о том, что какая-либо группировка взяла на себя ответственность за подрыв этого автомобиля. Мы пытаемся установить факты этого инцидента, в том числе посредством проведения внутреннего расследования", - отмечено в заявлении.

В субботу в результате подрыва автомобиля в Бенгази погибли трое сотрудников миротворческой миссии ООН, еще трое их коллег, а также несколько ливийцев пострадали. После произошедшего Франция запросила проведение экстренного заседания СБ ООН.