Приблизившийся к самолету Шойгу истребитель принадлежит Испании

МАДРИД, 14 августа. /ТАСС/. Истребитель НАТО F-18, который во вторник попытался приблизиться к самолету министра обороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, принадлежит ВВС Испании. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду в оборонном ведомстве королевства.

"Истребитель, который виден на видео, действительно испанский, который находится под контролем НАТО", - уточнили в министерстве. Там не стали комментировать случившееся и посоветовали обратиться за комментарием в альянс.

Как сообщалось ранее, истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к борту Шойгу, однако его отогнали российские Су-27. Самолет министра следовал с эскортом из двух истребителей морской авиации Балтийского флота Су-27 из Калининграда в Москву. Над нейтральными водами Балтики к борту главы военного ведомства попытался приблизиться самолет НАТО F-18, однако российские летчики оттеснили истребитель, не позволив ему подойти близко к лайнеру.

В пресс-службе альянса отметили, что истребители из миссии "воздушной полиции" альянса на Балтике поднимались в воздух, чтобы идентифицировать самолет, который летел близко к воздушному пространству альянса. В НАТО заверили, что не имели информации, кто был на борту российского самолета.