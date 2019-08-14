Индия частично сняла введенные ограничения в Джамму и Кашмире

ТАСС, 14 августа. Ограничения, введенные правительством Индии на территории бывшего штата Джамму и Кашмир, частично отменены. Об этом в среду заявил глава местной полиции Мунир Хан, выступление которого транслировал телеканал NDTV .

Как и почему Кашмирская долина стала главной проблемой Южной Азии

Разорванный рай. Как и почему Кашмирская долина стала главной проблемой Южной Азии

"Ситуация с поддержанием правопорядка в Джамму и Кашмире находится под полным контролем. Школы и другие учреждения работают в нормальном режиме", - проинформировал Мунир Хан.

Отмена ограничений коснется в первую очередь города Джамму, однако "на территории Кашмирской долины некоторые ограничительные меры останутся в силе для поддержания мира", сказал он.

Ранее в регион были введены дополнительно более 8 тыс. военнослужащих. Власти отключили мобильную связь, интернет и кабельные сети, а также ввели комендантский час. Полиция заключила под стражу ряд известных местных политических деятелей.

5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Исламабад резко осудил такое решение.

До поправок в конституцию Индии этот штат обладал особой автономией. В частности, все законы, принятые центральным правительством (за исключением касающихся сфер обороны, внешних связей и некоторых других), должны были проходить одобрение ассамблеи штата. Жители других регионов Индии не имели право покупать там землю. Джамму и Кашмир имел собственный флаг, ряд других преимуществ.