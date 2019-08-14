В МОК отреагируют на спор Южной Кореи и Японии вокруг островов Токто

СЕУЛ, 14 августа. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) отреагирует на действия Японии, которая на национальном олимпийском сайте изобразила спорные с Южной Кореей острова Токто (Такэсима) как часть своей территории. Об этом заявил в среду глава южнокорейского олимпийского комитета Ли Ги Хын, сообщает агентство Yonhap.

Он рассказал, что обратился в МОК с просьбой дать оценку ситуации и найти ей решение. "В ответ МОК пообещал принять меры, основанные на уже имеющихся прецедентах. И Японии придется выполнить его рекомендации так же, как Южной Корее пришлось делать это во время зимней Олимпиады в Пхёнчхане", - отметил Ли Ги Хын.

В 2018 году МОК потребовал убрать острова Токто с флага, изображающего единый Корейский полуостров. Знамя использовалось во время прохода объединенной команды Северной и Южной Кореи во время церемонии открытия Игр в Пхёнчхане.

Острова Токто в Японском море являются предметом спора между Токио и Сеулом. Япония утверждает, что Южная Корея незаконно оккупировала эти территории, включенные в состав Японской империи в 1905 году. Южнокорейские власти, как и руководство КНДР, заявляют, что этот крошечный архипелаг всегда входил в состав корейского государства.