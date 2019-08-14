Президент Италии считает, что обрушения моста в Генуе можно было избежать

ТАСС, 14 августа. Президент Италии Серджо Маттарелла считает, что обрушения моста Моранди близ Генуи, унесшего 14 августа прошлого года жизни 43 человек, можно было избежать. Его обращение к жителям Генуи было опубликовано в газете IL Secolo XIX в среду, в годовщину трагедии.

"Год, который отделяет нас от того трагического события, не прошел даром. Новый проект моста, прочного и красивого, уже готов, его строительство уже началось. Новый мост сможет залечить рану, которая была нанесена обрушением, и вновь соединить город, который был разорван пополам, - заявил президент. - Новый мост всегда будет напоминанием о тех невинных жертвах, погребенных под обломками, которых можно и нужно было избежать".

Как ожидается, в среду в Генуе президент Италии, а также руководители правительства страны примут участие в церемонии, посвященной памяти жертв обрушения моста Моранди.

Накануне свою поддержку генуэзцам выразил и Папа Римский Франциск. В своем послании понтифик сообщил, что молится "за жертв, за их семьи, за пострадавших, за тех, кому пришлось покинуть свои дома, за Геную". Он призвал жителей этого города помнить, что они "не одиноки".

Новый мост на месте старого планируют возвести к началу 2020 года, курировать проект будет уроженец Генуи, известный итальянский архитектор Ренцо Пьяно.