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Акции протеста в Гонконге

В Пекине сравнили с терроризмом захват двух жителей Китая в аэропорту Гонконга

Представитель правительства КНР считает, что "радикальные протестующие полностью переступили за черту закона"

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 14 августа. /ТАСС/. Центральное правительство КНР решительно осудило действия демонстрантов в аэропорту Гонконга, которые захватили двух жителей материковой части Китая, включая журналиста, подвергли их избиениям и унижениям. Такие действия "схожи с терроризмом", заявила в среду официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Сюй Луин.

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"Радикальные протестующие полностью переступили за черту закона, морали и гуманности", - приводит ее слова газета South China Morning Post. Представитель ведомства указала, что такие действия "сопоставимы с насилием, совершаемым террористами".

Во вторник вечером группы демонстрантов в аэропорту Гонконга захватили двух человек, обвиняя их в принадлежности к "агентам материкового Китая".

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