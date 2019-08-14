Правительство Гройсмана решило не рассматривать вопрос об увольнении Кличко

КИЕВ, 14 августа. /ТАСС/. Действующий состав правительства Украины не будет рассматривать вопрос об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщил в среду пресс-секретарь премьер-министра Украины Василий Рябчук в Facebook .

"Коллеги-журналисты, отвечаю всем сразу. Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с чиновниками. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться оно не будет", - сообщил он. Между тем, ранее Гройсман заявлял, что правительство на ближайшем заседании рассмотрит вопрос об увольнении Кличко.

Кличко в настоящее время занимает две должности: пост мэра, на который он был избран в 2014 году на местных выборах, а также главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). На эту должность он был назначен президентом Петром Порошенко летом 2014 года.

Действующий президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о намерении разделить полномочия мэра и главы КГГА. Кличко не согласился с лишением избранного мэра исполнительных полномочий, подчеркнув, что это лишает столицу самоуправления.

В случае увольнения с должности главы КГГА Кличко сохранит должность мэра Киева. Эта должность предполагает, что мэр председательствует на заседаниях Киевского городского совета.