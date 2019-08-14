Президент Ирана: для обеспечения безопасности Персидского залива не нужны иностранные силы

ТЕГЕРАН, 14 августа. /ТАСС/. Безопасность Персидского залива могут обеспечивать региональные державы без привлечения иностранных сил. Об этом в среду заявил президент Ирана Хасан Роухани.

"Нет никакой необходимости в привлечении иностранных сил для обеспечения безопасности Персидского залива", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента. По его словам, "страны Персидского залива при условии диалога и сплоченности могут сохранять региональную стабильность". "Действия США не принесут им никакой пользы", - подчеркнул Роухани.

Ситуация в регионе Персидского залива обострилась после того, как 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. Тегеран эти обвинения отверг. Госдепартамент США в конце июня объявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в зоне Персидского залива.