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Президент Ирана: для обеспечения безопасности Персидского залива не нужны иностранные силы

Страны региона при условии диалога и сплоченности могут сохранять стабильность, заявил Хасан Роухани

ТЕГЕРАН, 14 августа. /ТАСС/. Безопасность Персидского залива могут обеспечивать региональные державы без привлечения иностранных сил. Об этом в среду заявил президент Ирана Хасан Роухани.

"Нет никакой необходимости в привлечении иностранных сил для обеспечения безопасности Персидского залива", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента. По его словам, "страны Персидского залива при условии диалога и сплоченности могут сохранять региональную стабильность". "Действия США не принесут им никакой пользы", - подчеркнул Роухани.

Ситуация в регионе Персидского залива обострилась после того, как 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. Тегеран эти обвинения отверг. Госдепартамент США в конце июня объявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в зоне Персидского залива. 

Теги
СШАИранВеликобританияРоухани, ХасанСаудовская Аравия
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