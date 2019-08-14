Посол Китая в РФ заявил, что Пекин намерен повышать уровень отношений с Москвой

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Пекин настроен работать для повышения уровня российско-китайских отношений. Об этом заявил журналистам в среду новый посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

"Нам надо открыть новую страницу. Скоро мы торжественно отметим юбилей [двусторонних отношений]. В будущем будем развивать наши отношения на более высоком уровне", - сказал он.

Посол подчеркнул, что то, что было заложено за 70 лет дипломатических отношений, - это мощный фундамент, и именно на его основе Россия и Китай должны дальше развивать свое сотрудничество.

Чжан Ханьхуэй охарактеризовал российско-китайские отношения как самые прочные в мире и самые добрые между соседними странами.

"Мы вместе были свидетелями бурного развития межгосударственных отношений между нашими странами, и, конечно, сегодня мы можем с гордостью сказать, что китайско-российские отношения - самые хорошие, самые прочные в мире. Это самые добрые отношения между соседними странами", - заявил он в среду журналистам.

Говоря о давней истории дружественных отношений между странами, посол упомянул о помощи Советского Союза в развитии китайской промышленности. "Мы никогда не забудем о той помощи после образования КНР в первое время становления республики. <...> Это Советский Союз помог Китаю построить мощный фундамент индустрии и промышленности", - сказал посол, добавив, что "до сих пор многие [созданные тогда] предприятия являются ведущими в Китае".

Предстоящий обмен визитами

Чжан Ханьхуэй считает, что намеченный на вторую половину текущего года обмен визитами на различных уровнях между Китаем и Россией укрепит двусторонние отношения.

"Во второй половине года у нас очень много важных визитов. Это 24-я регулярная встреча премьеров, это будет в Санкт-Петербурге. Вокруг этой регулярной встречи еще много механизмов на уровне вице-премьеров: это совместная комиссия по организации регулярных встреч премьеров, по гуманитарной части, по энергетике, по инвестициям - очень много таких механизмов, и они будут работать", - сообщил посол.

Затем в Россию, продолжил он, приедет председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. "Это будет его первый визит в новом качестве", - добавил дипломат.

"Проведение этих визитов будет важным для реализации договоренностей между нашими лидерами и повышения уровня развития отношений между нашими странами", - подчеркнул Чжан Ханьхуэй.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев 6 июня в Москве на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином сообщил, что 24-я регулярная встреча глав правительств РФ и КНР пройдет в сентябре в Санкт-Петербурге.