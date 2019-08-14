Премьер Грузии опроверг участие властей в кибератаке на телеканал Pirveli

ТБИЛИСИ, 14 августа. /ТАСС/. Информация о том, что за кибератакой на телеканал Pirveli могут стоять власти, которые стараются подобными действиями создать угрозу свободе слова, является спекуляцией и не соответствует действительности. Об этом заявил в среду журналистам премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

"Одним из самых больших достижений "Грузинской мечты" (правящая партия - прим. ТАСС) являются медиаплюрализм и свобода СМИ, это однозначно, - подчеркнул Бахтадзе. - Исходя из этого, все это (заявления о причастности властей - прим. ТАСС) является спекуляцией и попыткой определенных людей набрать политические очки. Это не соответствует реальности. Мы сделаем все, чтобы свобода СМИ и медиаплюрализм были защищены и были в рамках того высокого стандарта, который стал возможным при нашем правлении".

Глава правительства выразил надежду, что телеканал в скором будущем оправится от кибератаки и начнет полноценное вещание. "В первую очередь, я надеюсь, что вы в кратчайшие сроки сумеете возобновить полноценное вещание. Вообще, когда мы говорим о борьбе с киберпреступностью, в этом деле мы должны использовать опыт лучших стран, которые в основном делают акцент на превентивную работу. С этой точки зрения нам, как государству, многое предстоит сделать", - подчеркнул он, обращаясь к журналистам Pirveli.

Утром 13 августа руководство телеканала распространило сообщение о том, что сервер Pirveli подвергся кибератаке. Позже стало известно, что неизвестные запустили в систему криптовирус, который не дает возможности выхода в прямой эфир. Сейчас в эфире телеканала показывают лишь художественные фильмы. Информационные выпуски транслируются в режиме лайфстрим. Работа канала полностью парализована.

Эксперт в сфере СМИ Нино Данелия в интервью грузинской оппозиционной телекомпании Rustavi2 заявила, что кибератака может входить в интересы властей. Аналогичное мнение высказал и председатель неправительственной организации "Демократическая инициатива Грузии" Георгий Мшвениерадзе, который выразил уверенность, что власти хотят установить контроль над СМИ.