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Президент Мозамбика 21-23 августа посетит Россию для встречи с Путиным

Филипе Ньюси также примет участие в Российско-мозамбикском бизнес-форуме

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Президент Мозамбика Филипе Ньюси 21-23 августа посетит с визитом Россию, в ходе которого намерен встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным. Об этом сообщили в среду ТАСС в посольстве республики в Москве.

"Визит президента Ньюси в Россию планируется 21-23 августа. Главной целью визита является встреча с президентом Путиным, но также он примет участие в Российско-мозамбикском бизнес-форуме", - сказал собеседник агентства.

6 августа в столице Мозамбика Мапуту было подписано соглашение о примирении между правящий партией "Фронт освобождения Мозамбика" ("Фрелимо") и оппозиционным "Мозамбикским национальным сопротивлением" ("Ренамо"). Таким образом, завершилась длившаяся 6 лет гражданская война в республике.

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Путин, Владимир ВладимировичМозамбикРоссияНьюси, Филипе
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