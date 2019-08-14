{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новый посол КНР посетит Казань в своей первой поездке по России

Чжан Ханьхуэй добавил, что вторым российским городом, который он посетит, станет Владивосток

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Новый посол КНР в России Чжан Ханьхуэй сообщил, что первым городом, который он планирует посетить в поездке по России, станет Казань.

"Первый город, я думаю, это будет Казань. Скоро наша делегация будет там принимать участие в конкурсе профессиональных навыков. Я буду сопровождать эту делегацию", - рассказал китайский дипломат в среду журналистам.

Посол также отметил, что вторым российским городом, который он посетит, станет Владивосток. Чжан Ханьхуэй пояснил, что будет сопровождать делегацию КНР на Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября.

Теги
РоссияКитай
Ситуация на Корейском полуострове
КНДР призывает Южную Корею не размещать ракеты США на своей территории
Сеулу порекомендовали "задуматься о том, что стране придется заплатить высокую цену за слепое повиновение"
Читать полностью