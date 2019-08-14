Новый посол КНР посетит Казань в своей первой поездке по России

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Новый посол КНР в России Чжан Ханьхуэй сообщил, что первым городом, который он планирует посетить в поездке по России, станет Казань.

"Первый город, я думаю, это будет Казань. Скоро наша делегация будет там принимать участие в конкурсе профессиональных навыков. Я буду сопровождать эту делегацию", - рассказал китайский дипломат в среду журналистам.

Посол также отметил, что вторым российским городом, который он посетит, станет Владивосток. Чжан Ханьхуэй пояснил, что будет сопровождать делегацию КНР на Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября.