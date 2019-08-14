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Посол США в России заявил об отсутствии планов по размещению ракет в Европе

Как отметил Джон Хантсман, на эту тему "существует много домыслов"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. США намерены разместить ракеты средней и меньшей дальности на первой цепи островов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а не в Европе. Об этом заявил посол США в РФ Джон Хантсман в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

По его словам, на данную тему существует много домыслов. "Но даже если системы этого класса оружия и потребуются, то, скорее всего, они будут размещены на первой цепи островов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а не в Европе", - указал дипломат.

Хантсман подчеркнул, что на встречах с российским руководством эта тема не обсуждалась.

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