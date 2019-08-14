Посол США в России надеется организовать переговоры Суркова с Волкером в ближайшие недели

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Посол США в Москве Джон Хантсман надеется, что ему удастся в ближайшие недели организовать встречу специального представителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова. Об этом посол заявил в среду в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"Курт Волкер - выдающийся дипломат, господин Сурков - выдающийся дипломат. И я хотел бы видеть их вместе здесь, в Москве, и, может быть, у нас получится что-нибудь организовать в предстоящие недели, - сказал он. - Никаких гарантий тут, разумеется, быть не может, потому что это все сложные вопросы, но посмотрим, может быть нам удастся чего-нибудь добиться".

Хантсман добавил, что надеется на возобновление усилий, благодаря которым люди смогут поверить, что стороны "входят в новую фазу, где можно вести серьезные переговоры и ожидать изменений к лучшему".

Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщал ТАСС, что Волкер в очередной раз попросил о встрече с Сурковым. По его словам, Волкер просит о встрече в конце августа в Москве, консультации продолжаются.

Волкер и Сурков провели серию встреч с августа 2017 года. До настоящего момента состоялись четыре встречи Суркова с Волкером. Первая - 21 августа 2017 года в Минске, вторая и третья - в Белграде 7 октября и 13 ноября 2017 года соответственно, четвертая - в Дубае 26 января 2018 года.