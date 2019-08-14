Хантсман считает своим главным успехом в работе посла сохранение возможностей для бизнеса

"Если бы меня попросили назвать самое главное, то я бы сказал, что это то, что мы оставляем дверь открытой для бизнеса и добиваемся результатов, которые американский народ ждет от посольства США в рамках двусторонних отношений, входящих в число наиболее важных для нас", - сказал он в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Хантсман уточнил, что хотел бы, чтобы возможностей применительно к отношениям США и России было больше. "Я большой сторонник открытых дверей. Я думаю, что независимо от того, в каком состоянии находятся отношения, идет ли речь об отношениях между людьми или между странами, двери должны оставаться открытыми", - продолжил дипломат.

По мнению Хантсмана, странам, невзирая на историю отношений, включая совсем недавнюю, нужно продолжать диалог и пытаться понять друг друга. США и РФ, по его словам, это не удается в достаточной степени, поскольку возникло недоверие в отношениях. "В настоящее время мы испытываем дефицит доверия, но я думаю, что ситуация улучшается. Некоторые наши консультации становятся более регулярными. Мы больше общаемся по тем вопросам, где у нас есть общие интересы", - указал он, напомнив об активизации контактов по вопросам контроля над вооружениями и стратегической стабильности.

По словам посла, несмотря на то, что учащение контактов происходит на фоне очевидного спада в американо-российских отношениях, не стоит недооценивать их значимость, так как сохраняются возможности для диалога. "Мне пришлось начать строить доверительные отношения. Даже с самой большой натяжкой нельзя сказать, что мы добились желаемого. Наши отношения и близко не соответствуют ожиданиям американского или российского народа, но мы прокладываем новые пути, строим новые мосты. И сейчас нам нужны силы, чтобы пройти по этим мостам", - заключил Хантсман.