Хантсман назвал слухами предположения о кандидатуре своего преемника

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Посол США в РФ Джон Хантсман не комментирует сообщения о том, что его сменит спецпредставитель Госдепартамента по КНДР Стивен Бигэн, и полагает, что новый посол должен быть человеком, уважающим историю России и при этом приверженцем американских ценностей.

"Это слухи, а слухами я не занимаюсь", - сказал Хантсман в интервью радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на соответствующий вопрос.

Хантсман отметил, что обсуждал свои планы вернуться в США ранее во время разговора с американским президентом Дональдом Трампом, а позднее Трамп сообщил о них в телефонном разговоре российскому президенту Владимиру Путину. "Я не думаю, что в ходе этой беседы упоминались какие-то имена, - продолжил посол. - Только на прошлой неделе я разговаривал с президентом Трампом по этому поводу: о том, какого именно человека надо найти на эту должность, о трудностях политического характера при утверждении кандидатуры в сенате США, что всегда нелегко, даже в самой благоприятной ситуации".

Хантсман при этом добавил, что, по его мнению, его преемником должен стать человек, "который бы ценил историю [России], географию и, конечно же, американские ценности, потому что человек, работающий на этом посту, должен понимать и уметь доносить до других ценности Соединенных Штатов, а также быть готовым продолжать наводить мосты, о чем мы уже говорили раньше, поскольку я думаю, что для Вашингтона это по-прежнему будет очень важно".

Американский дипломат добавил, что Москве и Вашингтону нужна "открытая, прямая и честная дискуссия по тем вопросам, где есть разногласия".

Ранее стало известно, что посол США в РФ Джон Хантсман в ближайшие месяцы покинет свой пост. После этого в СМИ стали появляться различные предположения о его преемнике, называлась, в том числе, кандидатура спецпредставителя Госдепартамента по КНДР Стивена Бигэна.