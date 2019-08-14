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Задержание экс-президента Киргизии Атамбаева
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Атамбаеву инкриминируют еще два эпизода нарушения закона

Речь идет о подозрении в причастности к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и по делу, связанному со зданием группы "Форум", отметил адвокат экс-президента Киргизии Сергей Слесарев
Алмазбек Атамбаев Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Алмазбек Атамбаев
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

БИШКЕК, 14 августа. /ТАСС/. Экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву инкриминируют еще два эпизода нарушения законодательства страны. Об этом ТАСС сообщил в среду адвокат бывшего главы государства Сергей Слесарев.

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"Атамбаеву вручено уведомление в подозрении в причастности к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и по делу, связанному со зданием группы "Форум", - сказал адвокат. Модернизация объекта была проведена несколько лет назад китайской компанией TBEA на выделенные китайской стороной средства. Фигурантом дела о коррупции при реконструкции столичной ТЭЦ является также бывший премьер республики Сапар Исаков.

О махинациях, связанных с перерегистрацией прав на владение зданием промышленной группы "Форум", ранее ничего известно не было. Фактическим владельцем расположенного почти в центре киргизской столицы здания до сих пор считался Атамбаев. После задержания бывшего президента по решению суда оно было опечатано.

Ранее экс-президенту Киргизии уже было вручено уведомление в подозрении в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организации массовых беспорядков, убийстве, покушении на убийство и организации захвата заложников.

Атамбаев, обвиняемый в коррупции и лишенный неприкосновенности, был задержан 8 августа в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации. 

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КиргизияАтамбаев, Алмазбек ШаршеновичЗадержание экс-президента Киргизии Атамбаева
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