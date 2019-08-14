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СМИ: Турция создает свою вторую военную базу на территории Катара

С вводом в действие нового объекта численность турецких военных в стране "значительно возрастет", отмечает Al Ahram

ТАСС, 14 августа. Турция практически завершила строительство своей второй военной базы на территории Катара, эмирата, расположенного на берегу Персидского залива. Об этом в среду сообщила газета Al Ahram.

По имеющейся информации, открытие новой базы состоится осенью нынешнего года. Предполагается, что в церемонии введения в строй военного объекта примут участие эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Новая база Турции в эмирате будет располагаться рядом с уже имеющейся в Катаре базой "Тарек бен Зияд" к югу от столицы государства Дохи. На ней с октября 2015 года уже размещены подразделения турецких сухопутных войск и ВВС. Турецкий контингент, дислоцированный на "Тарек бен Зияд", по оценкам экспертов, составляет около 3 тыс. военнослужащих.

Отмечается, что с вводом в действие новой базы численность турецких военных в Катаре "значительно возрастет".

Теги
ТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
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