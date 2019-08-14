В Алжире партии большинства поддержали инициативу о проведении диалога

РАБАТ, 14 августа. /ТАСС/. Алжирские партии "Фронт национального освобождения" (ФНО) и "Национальное демократическое объединение" (НДО), контролирующие большинство мест в обеих палатах парламента, выразили поддержку процессу национального диалога и любой другой инициативе, способной содействовать выходу из кризиса, в котором оказалась страна. Об этом сообщает в среду информационное агентство Algeria Press Service.

В ФНО, в частности, подтвердили "поддержку любой национальной инициативы, которая может помочь прекращению кризиса, сохранить преемственность государства в рамках законов и конституции". В партии также заявили о готовности "внести позитивный вклад во все решения по урегулированию ситуации, предложенные в соответствии с законодательством".

В НДО, в свою очередь, отметили, что "поддержка партией инициативы о проведении диалога является непоколебимой, и исходит из убежденности в том, что высшие интересы Алжира находятся выше партийных интересов и требуют участия политического класса и гражданского общества в реализации консенсуса, скорейшей выработке законопроекта, касающегося создания механизма контроля над предстоящими выборами, которые надо провести в кратчайшие сроки". "Диалог - это крайняя необходимость, а не факультативный вопрос", - подчеркнули в партии.

НДО также поддержало алжирский Национальный орган диалога и посредничества (НОДП), состоящий из общественных деятелей, специалистов в области права и экономики. Ранее в августе НОДП высказался за "избрание демократическим, прозрачным путем президента республики, который будет обладать мандатом главы государства переходного периода, и в рамках своего переходного мандата проведет конституционные реформы, как того требует народное протестное движение". Лидеры НОДП призвали политический класс страны поддержать эту инициативу и заодно - отвергнуть идею установления переходного периода до проведения президентских выборов.

Заявления ФНО и НДО прозвучали на фоне продолжающихся уличных акций протеста, участники которых требуют коренных преобразований в политической, социально-экономической сферах жизни страны, борьбы с коррупцией и немедленной отставки представителей нынешнего правящего режима.

Затянувшийся кризис

Многотысячные манифестации в Алжире не стихают с 22 февраля. Сперва люди добивались ухода с поста президента Абдельазиза Бутефлики. После того, как он сложил полномочия 2 апреля, они требуют немедленной отставки других представителей режима, включая не только высокопоставленных чиновников, но и армейскую верхушку.

2 июня Конституционный совет Алжира объявил о невозможности проведения президентских выборов в стране в изначально запланированную дату - 4 июля. Это произошло после того, как документы, поданные двумя единственными выдвиженцами для регистрации их кандидатами на пост главы государства, были отклонены в связи с нарушением сроков подачи бумаг. После этого Конституционный совет объявил о роспуске избирательной комиссии. 9 июля истек предусмотренный конституцией срок полномочий временного главы государства Абделькадера Бенсалеха.