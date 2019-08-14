Макеты достопримечательностей Узбекистана собрали на полигоне для участников Армейских игр

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Национальный квартал, где собраны макеты основных достопримечательностей Узбекистана, построили на полигоне Фориш, где проходит "Военно-медицинская эстафета" Армейских международных игр, сообщили в среду журналистам в пресс-центре Игр.

"На базе горного тренировочного центра "Фориш" принимающей стороной отстроен тематический квартал, собравший все регионы и главные достопримечательности Узбекистана. Национальный квартал состоит из двух улиц, 14 одноэтажных зданий и подворий, каждое из которых олицетворяет определенный регион страны", - сказал представитель пресс-центра.

Он рассказал, что всего представлено 12 регионов страны, в том числе имеющим статус субъектов страны - Республика Каракалпакстан и город Ташкент.

"В составе экспозиции уменьшенные модели главных достопримечательностей страны, достижения промыслов и предприятий народного хозяйства. Участники соревнований смогут увидеть уменьшенные, высотой в несколько метров, модели древнейших исторических памятников, в том числе, мечети, медресе, мавзолеи и минареты, такие как самаркандская площадь Регистан, бухарский минарет Калян и многие другие", - рассказал собеседник агентства.

Впервые военно-медицинская эстафета проводится за рубежом - в Узбекистане на высокогорной учебной базе Фориш. В 2019 году состязаниях военных врачей принимают участие 11 государств, вооруженные силы Венесуэлы представлены на соревнованиях в качестве наблюдателя.