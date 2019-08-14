Телеканал экс-президента Киргизии Атамбаева опротестовал свое закрытие

Как в нем отмечается, юристы "Апреля" направили в Генеральную прокуратуру и суд Первомайского района Бишкека жалобу на действия сотрудников правоохранительных органов, которые опечатали помещения телеканала и не допускают в них журналистов. "Сотрудников телеканала до сих пор не пускают в здание, хотя другие СМИ, расположенные в нем, работают в штатном режиме", - говорится в жалобе. В связи с этим юристы телекомпании требуют восстановить работу "Апреля" и не препятствовать деятельности журналистов.

Власти Киргизии отключили вещание телеканала 7 августа в день силового задержания в селе Кой-Таш Чуйской области экс-президента республики. Спустя два дня правоохранительные органы опечатали помещение "Апреля", которые находятся в принадлежащем Атамбаеву здании группы "Форум". Как пояснили сотрудники силовых структур, арест на здание "Форум" наложен в связи с расследованием дел, связанных с деятельностью бывшего президента. В поддержку телеканала уже выступили ряд СМИ и журналистских организаций Киргизии.