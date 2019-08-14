Хантсман назвал публикацию маршрута акций в Москве "консульским оповещением"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Посол США в РФ Джон Хантсман считает публикацию маршрута несанкционированных акций в Москве 3 августа, которая появилась на сайте американской дипмиссии, "консульским оповещением", а не вмешательством во внутренние дела России.

"Прежде всего, не было никакого вмешательства во внутренние дела России. Абсолютно никакого. Мы опубликовали оповещение об угрозе безопасности, что мы иногда делаем, когда знаем, что будут проходить протесты или что на улицу выйдет большая группа людей, и есть вероятность беспорядков. Это называется консульское оповещение, так как самая важная часть работы посла США в России - это обеспечение охраны жизни американских граждан", - пояснил Хантсман в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

По его словам, посольство не выполнило бы свой долг, если не оповестило бы американских граждан в Москве о готовящихся протестных акциях. "Поэтому мы взяли карту, которая находилась в открытом доступе, обозначили протестные площадки, также находящиеся в открытом доступе, и разместили их в своей системе", - сказал посол. Хантсман подчеркнул, что предупреждения об угрозе безопасности граждан являются "стандартной практикой любого посольства".

Кроме того, дипломат призвал не сравнивать обвинения РФ во вмешательстве в американские выборы и публикацию маршрута несогласованных митингов американским посольством, которую российская сторона считает вмешательством в свои внутренние дела. "Это то, что я бы назвал ложной эквивалентностью", - заявил Хантсман.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министерство направит официальные обращения к американской и германской стороне по поводу вмешательства их дипломатических сотрудников и государственных СМИ во внутренние дела России в связи с освещением несанкционированных акций 3 августа в Москве. В числе СМИ, предпринявших такие попытки, она назвала германский телеканал Deutsche Welle.

Временной поверенной в делах ФРГ в России Беате Гжески 8 августа указали во время беседы в МИД РФ на недопустимость адресованных москвичам призывов телерадиокомпании "Дойче велле" к участию в несанкционированных массовых акциях. 9 августа МИД РФ сделал представление дипломату США за публикацию на сайте дипмиссии информации по несанкционированной акции в Москве 3 августа.