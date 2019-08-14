Пограничники Индии и Пакистана не стали проводить традиционную церемонию обмена сладостями

ТАСС, 14 августа. Пакистанские и индийские пограничники не стали проводить традиционную церемонию обмена сладостями по случаю Дня Пакистана. Об этом в среду сообщает агентство ANI .

Как и почему Кашмирская долина стала главной проблемой Южной Азии

Разорванный рай. Как и почему Кашмирская долина стала главной проблемой Южной Азии

Такая церемония обычно проходит на единственном пешеходном переходе Вага на двусторонней границе в Пенджабе.

Ранее, уточняет агентство, индийские пограничники пытались передать пакистанцам угощения в связи с празднованием Ид аль-Адха (известного в России как Курбан-байрам - прим. ТАСС), однако те не стали принимать подарки.

Военные по обе стороны границы традиционно дарят друг другу сладости во время религиозных и национальных праздников, за исключением периодов напряженности между Нью-Дели и Исламабадом. Таким образом, данная церемония выступает как показатель уровня отношений двух стран.

5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Исламабад резко осудил такое решение.