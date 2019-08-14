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Вопрос особого статуса Джамму и Кашмира

Пограничники Индии и Пакистана не стали проводить традиционную церемонию обмена сладостями

Индийские военные пытались передать угощения по случаю праздника

ТАСС, 14 августа. Пакистанские и индийские пограничники не стали проводить традиционную церемонию обмена сладостями по случаю Дня Пакистана. Об этом в среду сообщает агентство ANI.

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Такая церемония обычно проходит на единственном пешеходном переходе Вага на двусторонней границе в Пенджабе.

Ранее, уточняет агентство, индийские пограничники пытались передать пакистанцам угощения в связи с празднованием Ид аль-Адха (известного в России как Курбан-байрам - прим. ТАСС), однако те не стали принимать подарки.

Военные по обе стороны границы традиционно дарят друг другу сладости во время религиозных и национальных праздников, за исключением периодов напряженности между Нью-Дели и Исламабадом. Таким образом, данная церемония выступает как показатель уровня отношений двух стран.

5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Исламабад резко осудил такое решение.

Теги
ИндияПакистанВопрос особого статуса Джамму и Кашмира
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