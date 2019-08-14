В Минске не видят схожести между парламентскими выборами в Белоруссии и на Украине

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина видит кардинальное различие между предстоящими парламентскими выборами в Белоруссии и прошедшими в Верховную Раду Украины.

"Нет, ее [схожести] не может быть. Я хочу подчеркнуть: у нас выборы социальные, у нас в выборах участвуют люди бесплатно, получают почти все на выборах бесплатно, и поэтому большие средства у нас не вкладываются, они даже ограничены, - отметила Ермошина. - В силу этого у нас просто агитационная кампания не может быть столь насыщенной, потому что в нее не вкладываются большие деньги".

Она также заметила, что с другой стороны, белорусская избирательная кампания "отличается еще тем, что в республике нет голосования по партийным спискам". "Поэтому у нас невозможно прикрыться популярным брендом. У нас каждый должен из себя что-то представлять", - сказала Ермошина.

Ермошина сообщила, что с 17 октября начнется период предвыборной агитации. Комментируя, будет ли агитация оживленной, она предположила, что все будет зависеть от участников кампании, которые должны активно воспользоваться теми возможностями, которые им дает закон.

Она напомнила, что в настоящее время идет первый этап избирательной кампании, подача документов в составы окружных избирательных комиссий, в основном со стороны политических партий и общественных объединений, который завершится 30 августа. "Комиссии будут образованы по 2 сентября включительно. Вот со 2 сентября и начнется какое-то оживление, потому что с этого момента потенциальные кандидаты уже могут подавать документы о регистрации инициативных групп по выдвижению их кандидатами в депутаты", - заметила глава ЦИК.

Президент Александр Лукашенко 5 августа подписал указы о назначении выборов в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь, которые пройдут 7 и 17 ноября 2019 года соответственно. Палата представителей состоит из 110 депутатов, избираемых на основе всеобщего равного прямого избирательного права при тайном голосовании.