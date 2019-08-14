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Политический кризис в Венесуэле

Болтон призвал министра обороны Венесуэлы отказаться от поддержки Мадуро

Помощник президента США предложил Владимиру Падрино Лопесу перейти на сторону оппозиции

ТАСС, 14 августа. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса отказаться от поддержки действующего президента республики Николаса Мадуро и перейти на сторону оппозиции.

"Владимир Падрино, у тебя есть выбор. Защити своих солдат и сограждан от пыток и насилия со стороны диктатора Мадуро. Или тебя запомнят как человека, причастного к этим деяниям, предавшего конституционную присягу", - написал Болтон в среду в Twitter.

Эти заявления он сделал после того, как на прошлой неделе Падрино Лопес призвал наказывать тех, кто способствует введению санкций в отношении Венесуэлы.

5 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о полной блокировке собственности правительства Венесуэлы в американской юрисдикции и запрете на любое предоставление ему финансовых средств, товаров и услуг. Блокировка распространяется на активы всех ведомств правительства латиноамериканской страны, а также Центрального банка Венесуэлы и государственной нефтяной компании PDVSA.

Теги
Мадуро, НиколасСШАВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеБолтон, Джон
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