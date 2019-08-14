СМИ: сирийские войска наступают на форпост террористов на юге Идлиба

ТАСС, 14 августа. Бойцы сирийской армии освободили в среду от террористов четыре селения на юге провинции Идлиб и приблизились к западным окрестностям города Хан-Шейхун. Об этом сообщил портал Al-Masdar. По его информации, правительственные силы выбили банды террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России) из поселков Кафр-Айн, Хирбет-Муршид, Эль-Минтар и заняли высоты Телль-Ас.

"Наши вооруженные силы нанесли значительные потери формированиям террористов, которые держали оборону в этих районах и заставили их отступить в Хан-Шейхун, где расположен главный форпост противника", - сообщил порталу военный источник.

Хан-Шейхун находится на стратегическом шоссе Хама-Алеппо в 52 км от провинциального центра Идлиб (330 км от Дамаска). Оборонительные линии, созданные в этом районе, прикрывают проход к главному плацдарму вооруженной оппозиции в горной местности Джебель-эз-Завия возле границы с Турцией.

Город контролируют боевики "Джебхат ан-Нусры" и воюющие на их стороне наемники из экстремистской группировки "Джейш аль-Изза". Численность населения составляет примерно 50 тыс. человек.

11 августа сирийские войска овладели населенными пунктами Эль-Хобейт и Сукейк в провинции Идлиб, что облегчило им задачу по окружению Хан-Шейхуна. Ранее сирийские военнослужащие прорвали оборону противника на линии Хасрая - Закят на севере соседней провинции Хама.