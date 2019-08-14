Правительство Ливии готово принять мигрантов с судна Ocean Viking в Триполи

ТАСС, 14 августа. Международно признанное Правительство национального согласия (ПНС) Ливии объявило, что готово принять в столице страны, Триполи, несколько сотен мигрантов, находящихся на борту судна неправительственной организации Ocean Viking, которое дрейфует в Средиземном море. Об этом в среду сообщил новостной портал Afrigate news .

Судно Ocean Viking получило от ПНС разрешение на высадку в порту Триполи более 200 мигрантов, которые были приняты на борт в ходе двух спасательных операций в Средиземном море в конце прошлой недели.

Во вторник Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) призвало страны Европы разрешить высадку в их портах 507 нелегальным мигрантам, спасенным в Средиземном море судами Ocean Viking и Open Arms. На первом судне находятся 356 мигрантов, на втором - 151.

Спецпосланник УВКБ по ситуации в Центральном Средиземноморье Венсан Коштель подчеркнул, что погодные условия в море "становятся только хуже". Он призвал разрешить судам пристать к берегу, чтобы мигранты могли получить гуманитарную помощь. Коштель, однако, заметил, что Ливия, где идут бои, "не может считаться безопасной гаванью, и никто не должен быть туда возвращен".

В 2015 году из-за резкой эскалации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки число беженцев значительно возросло. Основным перевалочным пунктом для нелегалов считается Ливия, где до сих пор сохраняется крайне нестабильная политическая обстановка. По данным ливийских властей, на территории страны находятся около 700 тыс. мигрантов. В 2018 году, по статистике УВКБ, в Средиземном море погибли около 2,3 тыс. мигрантов. По данным Международной организации по миграции, с начала 2019 года в Европу по Средиземному морю прибыли более 41,5 тыс. мигрантов, 843 человека погибли или пропали без вести в пути.