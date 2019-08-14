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Президент Финляндии ждет от встречи с Путиным "полезных дискуссий"

Для лидеров двух стран "не существует никаких запретных тем для обсуждений", заявил ранее Саули Ниинистё

ТАСС, 14 августа. Президент Финляндии Саули Ниинистё ожидает, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным во время его рабочего визита в среду, 21 августа, состоится много "интересных и полезных дискуссий". Об этом он написал в среду в Twitter.

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"Я с нетерпением жду интересных и полезных дискуссий с президентом Путиным в среду, 21 августа, в Хельсинки", - отметил Ниинистё.

Как сообщает телерадиокомпания Yle, в минувший вторник во время поездки на Аландские острова финский президент, комментируя предстоящие переговоры с российским коллегой, заявил, что для лидеров двух стран "не существует никаких запретных тем для обсуждений".

Как сообщила в среду канцелярия президента Финляндии, Владимир Путин приедет с рабочим визитом в Хельсинки в среду, 21 августа. Президенты проведут официальные переговоры. Помимо двусторонних отношений между Финляндией и Россией, они обсудят региональные и международные вопросы.

Теги
Ниинистё, СаулиПутин, Владимир ВладимировичФинляндияРоссия
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