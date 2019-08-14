Только пассажиры и персонал. В аэропорту Гонконга ввели ограничения на вход в терминал

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 14 августа. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Администрация аэропорта Гонконга, работа которого была нарушена протестными акциями, ввела строгие ограничения на вход в залы отлета и прилета, пропуская в терминал только пассажиров с билетами и персонал.

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По свидетельству корреспондента ТАСС, ситуация в аэропорту спокойная, больших скоплений людей не наблюдается. У всех входов в здание выставлены барьеры и пункты контроля. Демонстрантов практически не видно за исключением нескольких десятков активистов, которые спокойно сидят в одной из двух зон, в которых разрешили проведение мирных акций протеста. Они разложили плакаты, в которых приносят извинения туристам за доставленные неудобства с отменой рейсов в предыдущие два дня. "Уважаемые туристы! Мы глубоко сожалеем о том, что вчера произошло. Мы были в отчаянии и приняли некорректные решения. Пожалуйста, примите наши извинения", - гласит одна из надписей. "Мы не мятежники, а просто очень любим Гонконг!" - отмечается в другой листовке.

#antiELAB protesters give a 90-degree bow apologising for their actions last night. When was the last time Carrie Lam did that? pic.twitter.com/Sk4juMfNmA — Victor Ting (@VictorTing7) August 14, 2019

Скоростной поезд-экспресс в аэропорт курсирует с задержками и увеличенными интервалами. Его пассажиры, не имеющие авиабилеты, не смогут попасть в аэропорт даже в зал прилета. Для прессы делаются исключения. Сотрудники службы безопасности, однако, не смогли внятно ответить на вопросы и разъяснить, будут ли допускаться участники протестных акций в специально выделенные для этого зоны, по какому принципу, и как быть с людьми, приезжающими для встреч или проводов родственников. Между тем туристы, которые не смогли улететь из города, не скрывают своего раздражения ситуацией и возмущаются, почему меры безопасности были приняты так поздно. "Как полиция вообще могла допустить такой хаос, это же важный стратегический объект?" - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС путешественник из Австралии Ричард Джонсон. Администрация воздушной гавани на видном месте вывесила постановление Верховного суда Гонконга, который вводит официальный запрет на проведение демонстраций в любых "несогласованных зонах". Это отпугнуло многих демонстрантов, которые теперь могут быть арестованы и привлечены к ответственности за противоправные действия. Во всяком случае, в своем Telegram-канале они согласились приостановить акции в аэропорту. Сотни отмененных рейсов В конце прошлой недели международный аэропорт Чек Лап Кок охватили массовые демонстрации, которые изначально проходили в зале прилета и не мешали регистрации пассажиров. В понедельник и вторник протестующие заблокировали и зал отлета, что привело к отмене сотен рейсов. Полиция применила перцовый газ и резиновые дубинки против групп демонстрантов, которые взяли в заложники, связали и избили двух человек из материкового Китая, включая журналиста, сочтя их "агентами под прикрытием". Оба они были госпитализированы.

Fu Guohao, reporter of GT website is being seized by demonstrators at HK airport. I affirm this man being tied in this video is the reporter himself. He has no other task except for reporting. I sincerely ask the demonstrators to release him. I also ask for help of West reporters pic.twitter.com/sbFb0L3s92 — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) August 13, 2019

Центральное правительство КНР выразило решительное осуждение таким действиям демонстрантов, назвав их "схожими с терроризмом". "Радикальные протестующие полностью переступили за черту закона, морали и гуманности", - указала в среду официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Сюй Луин. Последствия По оценкам ряда экспертов, потери авиационной отрасли за два дня протестов превысят $76 млн.