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Акции протеста в Гонконге

Только пассажиры и персонал. В аэропорту Гонконга ввели ограничения на вход в терминал

Участники протестов извиняются перед туристами за доставленные неудобства и отмененные рейсы
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© Александр Зюзин/ТАСС

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 14 августа. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Администрация аэропорта Гонконга, работа которого была нарушена протестными акциями, ввела строгие ограничения на вход в залы отлета и прилета, пропуская в терминал только пассажиров с билетами и персонал.

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По свидетельству корреспондента ТАСС, ситуация в аэропорту спокойная, больших скоплений людей не наблюдается. У всех входов в здание выставлены барьеры и пункты контроля.

Демонстрантов практически не видно за исключением нескольких десятков активистов, которые спокойно сидят в одной из двух зон, в которых разрешили проведение мирных акций протеста. Они разложили плакаты, в которых приносят извинения туристам за доставленные неудобства с отменой рейсов в предыдущие два дня.

"Уважаемые туристы! Мы глубоко сожалеем о том, что вчера произошло. Мы были в отчаянии и приняли некорректные решения. Пожалуйста, примите наши извинения", - гласит одна из надписей. "Мы не мятежники, а просто очень любим Гонконг!" - отмечается в другой листовке.

Скоростной поезд-экспресс в аэропорт курсирует с задержками и увеличенными интервалами. Его пассажиры, не имеющие авиабилеты, не смогут попасть в аэропорт даже в зал прилета. Для прессы делаются исключения. Сотрудники службы безопасности, однако, не смогли внятно ответить на вопросы и разъяснить, будут ли допускаться участники протестных акций в специально выделенные для этого зоны, по какому принципу, и как быть с людьми, приезжающими для встреч или проводов родственников.

Между тем туристы, которые не смогли улететь из города, не скрывают своего раздражения ситуацией и возмущаются, почему меры безопасности были приняты так поздно. "Как полиция вообще могла допустить такой хаос, это же важный стратегический объект?" - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС путешественник из Австралии Ричард Джонсон.

Администрация воздушной гавани на видном месте вывесила постановление Верховного суда Гонконга, который вводит официальный запрет на проведение демонстраций в любых "несогласованных зонах". Это отпугнуло многих демонстрантов, которые теперь могут быть арестованы и привлечены к ответственности за противоправные действия. Во всяком случае, в своем Telegram-канале они согласились приостановить акции в аэропорту.

Сотни отмененных рейсов

В конце прошлой недели международный аэропорт Чек Лап Кок охватили массовые демонстрации, которые изначально проходили в зале прилета и не мешали регистрации пассажиров. В понедельник и вторник протестующие заблокировали и зал отлета, что привело к отмене сотен рейсов. Полиция применила перцовый газ и резиновые дубинки против групп демонстрантов, которые взяли в заложники, связали и избили двух человек из материкового Китая, включая журналиста, сочтя их "агентами под прикрытием". Оба они были госпитализированы.

Центральное правительство КНР выразило решительное осуждение таким действиям демонстрантов, назвав их "схожими с терроризмом". "Радикальные протестующие полностью переступили за черту закона, морали и гуманности", - указала в среду официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Сюй Луин.

Последствия

По оценкам ряда экспертов, потери авиационной отрасли за два дня протестов превысят $76 млн.

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Являясь одним из самых загруженных в регионе, аэропорт Чек Лап Кок в 2018 году обработал 5,1 млн тонн грузов и обслужил 70 млн пассажиров.

Как отметила аналитик компании ING Айрис Пан, в случае продолжения протестов в аэропорту, это может отпугнуть не только туристов, но и бизнесменов, приезжающих в Гонконг для заключения сделок и участия в торгово-выставочных мероприятиях.

"Если протестующие хотят разрушить экономику Гонконга, они сделали большой шаг вперед на этом пути", - добавила она.

Теги
АвстралияКитайАкции протеста в Гонконге
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