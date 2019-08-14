Додон: Молдавия будет добиваться восстановления стратегических отношений с Россией

КИШИНЕВ, 14 августа. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон высказался за восстановление полноценных стратегических отношений с Россией при соблюдении соглашения об ассоциации с ЕС. Об этом глава республики заверил на встрече с членом Палаты представителей Конгресса США от штата Иллинойс Майклом Куигли в Кишиневе.

"Подтвердил намерение администрации президента Республики Молдова (РМ) продолжать осуществление взвешенной внешней политики в тесной координации с правительством и парламентом РМ. Заверил американского гостя в твердой позиции Кишинева по сохранению в силе всех международных соглашений нашей страны, в том числе с Европейским союзом. При этом Республика Молдова будет добиваться восстановления полноценных стратегических отношений с Российской Федерацией", - написал Додон на своей странице в Facebook после встречи.

Президент Молдавии поблагодарил США за поддержку нового правительства Молдавии и проинформировал о намерении совершить в сентябре этого года визит в Нью-Йорк, где Додон выступит с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе поездки за океан у молдавского лидера запланированы встречи с представителями администрации США.